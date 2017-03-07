Военные атташе из шести стран совершили визит в МЧС Мурманской области

07 Марта 2017 года, 16:17

МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня завершился визит делегации военных атташе в столицу Заполярья. Представители посольств Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии прибыли в Мурманск для ознакомления с работой пожарных и спасателей.

«Наша делегация состоит из шести немецкоязычных наций. Такие поездки по России традиционны: мы совершаем их раз в год, чтобы узнать больше о вашей стране и изучить ее. Посещение спасательной структуры в Мурманской области для нас особая честь, ведь в Швейцарии тоже работают в холодных областях, и нам интересна работа русских спасателей, в том числе в Арктической зоне», – рассказал атташе по вопросам обороны Швейцарии полковник Бруно Русси.

Близость к Арктике требует несколько иных профессиональных качеств. Специально для гостей спасатели МАКСЦ организовали показательные тренировки. Представители ведомства продемонстрировали работу при ликвидации ДТП и поиске пострадавших при сходе лавины. Кроме этого для делегации была организована экскурсия в Галерею безопасности.

«Представители Главного управления МЧС России по Мурманской области познакомили атташе с историей становления и развития пожарного и спасательного дела на Мурмане, а также рассказали о малоизвестных страницах летописи страны. В том числе о пребывании российских моряков в период Гражданской войны в США, тогда военно-морской министр Гидеон Уэллес записал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!», – рассказали в ГУ МЧС.