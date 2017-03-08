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Главная » НОВОСТИ » Мурманскому судоремонтному заводу Морского флота исполнилось 100 лет
 
 
 
 
08 Марта 2017 года, 10:00

Мурманскому судоремонтному заводу Морского флота исполнилось 100 лет


МУРМАНСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – 100 лет назад, 8 марта, 1917 года, на базе одного из цехов лесопильного завода было организовано Мурманское судоремонтное промышленное предприятие, которое известно сейчас как Мурманский судоремонтный завод Морского флота.

Лесопильный завод, на базе которого было создано судоремонтное промышленное предприятие, существовал с января 1898 года, сообщает сайт СРЗ Морского флота. С 1924 года предприятие подчинялось Мурманскому торговому порту, как судоремонтные мастерские.

В мае того же года был утвержден постоянный штат – 35 работников. Заведовал мастерскими В. К. Душко. В августе 1925 года из Архангельска в Мурманск доставлен первый плавучий док, и завод принял первое судно. За весь следующий год доковый ремонт прошли 23 судна.

В 1927 году было принято решение перенести завод из Дровяного на новое место. У мыса Варничного заложили фундамент первого корпуса механических мастерских. А в апреле 1931 года состоялось переселение. В течение 1930-х годов завод расширился и протянул свои причалы от морского вокзала до рыбного порта.

В 1936 году судоремонтные мастерские были переименованы в судоремонтный завод второго разряда. Открылась школа фабрично-заводского ученичества. На завод стали прибывать инженеры. Во время Великой Отечественной Войны коллектив переключился на круглосуточную работу, а производство было перестроено применительно к военным условиям.

Продукцией завода во время войны были не только корабли, но и повреждённые артиллерийские орудия, стрелковое оружие, гранаты, миномёты и многое другое. В начале 1942 года коллективу завода пришлось ремонтировать подводные лодки. К середине 1942 года из-за налётов вражеской авиации плавучий док был отбуксирован в безопасное становище Ваенга. Сумма убытков за годы войны составила 63% балансовой стоимости.

С 1956 года на заводе началась реконструкция. Все предыдущие годы завод завозил кислород из Ленинграда и Мончегорска, а в 1957 году была построена собственная кислородная станция. В этом же году построены новые здания котельного и трубопроводного цехов. В феврале 1965 года вступил в строй новый механический цех, а в декабре 1965 года - кузнечный цех.

1970-1980-е годы — это годы бурного развития завода. Заасфальтированы дороги, построены железобетонные причалы, введен в эксплуатацию новый плавучий док и т.д. Окончательно сформировалась территория и акватория завода. В 1975 году в честь 30-летия Великой Победы на заводе открыли музей боевой и трудовой славы, а в 1977 году он принял участие в подготовке атомного ледокола «Арктика» в экспериментальный рейс на Северный полюс.

В 2012 году запущена процедура банкротства. На середину мая 2012 года из некогда огромного коллектива в несколько тысяч осталось 84 человека.

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