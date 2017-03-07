Номера Tele2 объединят мурманчан

07 Марта 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – Компания Tele2 проводит акцию для жителей Мурманска: при покупке в фирменных салонах оператора двух SIM-карт компания подарит возможность выбрать похожие номера и предоставит скидку на абонентскую плату. Акция продлиться до 10 марта 2017 года.

Для получения бонуса необходимо приобрести две SIM-карты. При желании можно подобрать их таким образом, чтобы номера различались всего на одну цифру. Обладатель одного из номеров получит скидку 50% на абонентскую плату в первый месяц обслуживания при подключении на тарифы «Очень черный», «Самый черный» или «Сверхчерный».

«В весенние праздники обязательно стоит делать приятные сюрпризы. Tele2 со своей стороны предлагает необычный и памятный подарок для любимого человека. Похожие, «парные» номера – это возможность показать свое особое отношение, а выгодные пакетные предложения позволят не думать о стоимости долгих разговоров по телефону или переписки в мессенджерах», - рассказал Дмитрий Злоказов, коммерческий директор мурманского филиала Tele2.

В салонах оператора также можно приобрести фирменные смартфоны: Mini, Midi, Maxi, Midi LTE, Maxi LTE или Maxi Plus. Tele2 запустила в продажу фирменные устройства в 2016 году. Гаджеты по доступной цене от 2490 до 7790 рублей заняли лидирующие позиции на отечественном рынке, а Tele2 Mini по итогам прошлого года стал самым популярным смартфоном среди пользователей сетей оператора.