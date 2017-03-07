100 лет назад состоялось первое учредительное заседание Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов

08 Марта 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Ровно 100 лет назад, 8 марта 1917 года, состоялось первое учредительное заседание Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов.

4 марта 1917 года в 13:00 пришла телеграмма с текстом Манифеста Николая II об отречении от престола. Вечером в Романове-на-Мурмане состоялся митинг, на котором объявили о переменах. Следуя примеру Петрограда, на митинге было решено создать на Мурмане Совет рабочих и солдатских депутатов.

В Совет избиралось по одному депутату от 100 избирателей, указано в энциклопедическом лексиконе «Кольский Север». В Совет депутатов своих людей отправляли корабли, роты, батареи, рабочие бригады, железнодорожные станции. Первое заседание состоялось 8 марта 1917 года, присутствовали 128 депутатов.

Председателем исполкома, как пишет «Кольский Север», был избран член партии трудовиков рабочий И. С. Томилов (после его отъезда Совет возглавил прапорщик 53 дивизиона восьмой железнодорожной бригады С. И. Архангельский). Образованы отделы: агитационный, военный, культурно-просветительный, отдел финансов и отдел труда.

После Октябрьской революции выборы в новый состав Совета состоялись 19 ноября 1917. Состоялись они и в Александровске, Кандалакше, Коле. 23 марта 1918 Совет был преобразован в Мурманский краевой, а затем распущен союзническим командованием. Восстановлен после февральского вооруженного восстания в 1920 году.