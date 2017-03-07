08 Марта 2017 года, 11:55

РОССИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин. Документ, подготовленный министерством труда и социальной защиты РФ, планируется реализовать в два этапа.

«Подписанным распоряжением утверждена национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», - сообщается на сайте кабинета министров.

В ходе первого этапа, который продлится с 2017 по 2018 год, будут разработаны механизмы реализации стратегии, а также информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. Второй этап, рассчитанный на 2019-2022 годы, предусматривает реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

По данным Росстата в России проживает 78,6 млн женщин – это большая часть населения страны.

«Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и значительной экономической активностью», - говорится в тексте стратегии, где также отмечается, что около 46% из них – безработные.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации, говорится в документе.



Отмечается, что стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека, а создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества названо приоритетным направлением государственной политики России.