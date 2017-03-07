Разработан проект зоны отдыха на территории детского городка в Мурманске

08 Марта 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Разработан проект по созданию новой многофункциональной благоустроенной зоны отдыха на территории детского городка на проспекте Героев-североморцев. Будущий центр детского отдыха получил название «Сказка». В новый комплекс войдут несколько площадок для разных возрастов — от малышей и до подростков. Кроме того, в проекте предусмотрена благоустроенная парковка, потому что рядом находится транспортная развязка с оживленным движением, пишет «Вечерний Мурманск».

Игровая площадка для малышей до пяти лет будет оформлена как площадка для изучения правил дорожного движения — с дорожной разметкой и знаками. Так подрастающие мурманчане будут с ранних лет учиться быть внимательными пешеходами и вежливыми водителями.

Ребят от шести до 12 лет увлечет игровой комплекс «Средневековье» — с горками, препятствиями, богатырями и сказочными фигурами. А вот для подростков сотрудники учреждения «Мурманские городские парки и скверы» готовят огромный сюрприз в виде величественного «Летучего корабля». Игровой комплекс будет представлять собой высокую смотровую площадку с горками для катания, фигурами царевны Забавы, хитрого Полкана и Царя из одноименного мультфильма. Вокруг горок, на которых можно будет прокатиться и зимой, и летом, появятся фигуры танцующих Бабок-Ежек и Водяного.

От разнообразных игровых и спортивных площадок прогулочные дорожки будут вести гостей через всю зеленую зону к композиции «Двенадцать месяцев», где вокруг костра расположатся братья-месяцы и падчерица с корзинкой подснежников. Здесь посетители смогут присоединиться к ним, присев на удобные лавочки рядом с цветниками и скульптурами.