Чиновники, депутаты и общественники оригинально поздравили мурманчанок с 8 марта. Видео

08 Марта 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Члены правительства Мурманской области, депутаты Мурманской областной думы и Государственной думы, а также общественники и прочие госслужащие записали для всех женщин Кольского полуострова видеопоздраление с Международным женским днём.

«Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, дочери, сёстры, тёщи, поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, исполнения желаний, карьерного роста, домашнего уюта, лёгкого жизненного пути, неиссякаемой энергии, доброты, достатка, молодости, побольше улыбок. Помните, что мы всегда рядом», - говорится в поздралении.