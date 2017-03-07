Финское консульство в Мурманске поздравило всех женщин с 8 марта с помощью эмодзи

08 Марта 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Консульство Финляндии в Мурманске поздравило всех женщин с Международным женским днём с помощью эмодзи. В твиттере консульство было опубликовано изображение женщины с двусмысленным жестом. На самом деле этот эмодзи :girlpower: обозначает «женскую силу». Финляндия первой страной в мире предоставила женщинам право участвовать в выборах и в качестве избирателей, и в качестве кандидатов.

Финляндия – первая страна в мире, которая публикует набор национальных эмодзи. Финская коллекция игривых эмодзи представляет 56 эмоций. Она создана с целью освещения некоторых труднообъяснимых финских эмоций, слов и обычаев.