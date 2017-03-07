Архангельская область и Китай совместно представят «Белкомур» на форуме «Арктика – территория диалога»

08 Марта 2017 года, 13:00

МОСКВА/ 8 марта/ Б-ПОРТ - В Москве состоялась деловая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с президентом китайской компании Poly International Holding Co., Ltd господином Ван Линем. В ходе встречи стороны обсудили продвижение проектов строительства магистрали «Белкомур», глубоководного района порта Архангельск и другие направления сотрудничества.

Китайская сторона была проинформирована о результатах уточнённого расчёта грузовой базы проектов железной дороги и порта, направлениях грузопотоков, о работе с потенциальными грузоотправителями. Также был представлен ход разработки финансовой и организационно-правовой модели проектов.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своём твиттере сообщила, что также встречалась с представителями Poly International Holding Co., Ltd, однако детали встречи в настоящий момент не раскрываются.