Сроки строительства новых дизель-электрических ледоколов могут быть изменены

08 Марта 2017 года, 13:20

РОССИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Правительство предоставило право Объединенной судостроительной корпорации и Росморречфлоту изменить сроки строительства дизель-электрических ледоколов мощностью 25 МВт и 16 МВт. Об этом говорится в распоряжении правительства. Сроки могут быть изменены в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-20 годы)».

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт – самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Судно планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек. В настоящий момент на «Балтийском заводе» ведётся строительство ледокола «Виктор Черномырдин», спуск на воду которого состоялся 30 декабря 2016 года.