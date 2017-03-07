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Главная » НОВОСТИ » Стали известны подробности функционирования территории опережающего развития в Кировске
 
 
 
 
08 Марта 2017 года, 13:45

Стали известны подробности функционирования территории опережающего развития в Кировске


КИРОВСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Стали известны подробности функционирования территории опережающего развития в Кировске. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития в городе Кировске.

«ТОР «Кировск» создаётся в целях содействия развитию городского округа – города Кировска с подведомственной территорией путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации АО «Апатит», - говорится в справке к документу.

Постановлением определены границы ТОР «Кировск», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест. Так, минимальный объём капиталовложений резидента территории опережающего развития установлен в размере 5 млн рублей при создании не менее 20 постоянных рабочих мест.

В число видов экономической деятельности, которые допускаются к осуществлению на территории ТОР, вошли производство химических веществ, металлических изделий, машин и оборудования, их ремонт и монтаж, производство спортивных изделий. Кроме того, в этот перечень включены деятельность по предоставлению мест для временного проживания, продуктов питания и прочих персональных услуг, а также деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.

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