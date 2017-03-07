20 человек тушили гаражи в Мурманске

08 Марта 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Вечером 7 марта в Мурманске горели сразу несколько гаражей. Сообщение о возгорании в АГК №355 поступило в МЧС в 23:43.

«В результате пожара гараж №14 сгорел по всей площади, в гараже №13 обгорели внутренние конструкции и разобраны потолок и стены на общей площади 18 кв. м. В гараже № 7 обгорели и разобраны внутренние конструкции», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 20 человек личного состава и 6 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.