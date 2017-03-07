Срочники Мурманской области проходят занятия по программе «Трезвая жизнь»

08 Марта 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Достигнута договоренность с командованием двух войсковых частей ПВО о реализации полного цикла мероприятий профилактики по программе «Трезвая жизнь Российского война». Первое мероприятие, в котором были задействованы 30 человек личного состава срочной службы, состоялось в расположении одной из частей. Общение проходило в формате диалога с просмотром и последующим коллективным обсуждением видеофильмов общественной организации Общее дело: «Секреты манипуляции. Табак». В ходе диалога было отмечено: «курение — первая ступенька опасного выбора» от которого будет зависеть качество и итог всего жизненного пути.

В ближайшее время запланированы занятия по темам: «Секреты манипуляции. Алкоголь», «Секреты манипуляции. Наркотики» и «День рождения».