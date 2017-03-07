Марина Ковтун заняла 68 место в рейтинге влияния губернаторов

08 Марта 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла 68 место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации за февраль 2017 года. Она несколько улучшила свои позиции – по итогам января она занимала 76 место. Рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций.

«Трендом месяца становится укрепление позиций ряда руководителей регионов, полномочия которых истекают в 2017 году и которых не затронули отставки, изменившие состав губернаторского корпуса в феврале», - полагает генеральный директор Агентства Дмитрий Орлов.