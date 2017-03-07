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Главная » НОВОСТИ » Началась процедура формирования нового состава Совета коренных малочисленных народов Севера
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 08:25

Началась процедура формирования нового состава Совета коренных малочисленных народов Севера


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - Началась процедура формирования нового состава Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области.

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области является коллегиальным совещательным органом при правительстве Мурманской области, созданным в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области - саамов, осуществляет свою деятельность на общественных началах.

В состав Совета входят 11 человек, в том числе девять кандидатур от саамских общин, один представитель правительства Мурманской области и один представитель Общественной палаты Мурманской области из числа саамов.

Заявки на включение в состав Совета будут приниматься до 11 апреля 2017 года.

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