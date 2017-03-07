ФАС согласовала снижение тарифов на электроэнергию на территории Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Федеральная антимонопольная служба согласовала снижение тарифов на электрическую энергию на территории технологически изолированных сёл Мурманской области. Речь идёт о сёлах Чаваньга, Чапома, Тетрино и Пялица Терского района. Стоимость электрической энергии для потребителей, не относящихся к категории «население» снижена с 20,53 руб./кВтч до 7,95 руб./кВтч. Достичь этого удалось за счёт перехода указанных сельских поселений на источники ветро- и солнечной генерации.
«В результате снижения тарифа годовая экономия средств потребителей на оплату электроэнергии составит около 1,5 млн рублей», - заявил начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев.
Фото: Regnum