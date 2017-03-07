Торговое оборудование для магазинов – обязательный элемент работы заведения

09 Марта 2017 года, 10:23

Оборудование для магазинов – важнейшая составляющая успеха розничного и мелкооптового торгового бизнеса. Сегодня новые бутики, супермаркеты, торговые центры открываются, практически, ежедневно. И все они нуждаются в качественной, практичной и эстетически привлекательной мебели и оборудовании.

Задачи, которые решает оборудование для торговли:

Самое важное, для чего необходимо торговое оборудование – демонстрация товара покупателям. Витрины, стеллажи и прилавки позволяют красиво расположить товар, продемонстрировать его качества, увлечь и соблазнить посетителя на покупку.

– демонстрация товара покупателям. Витрины, стеллажи и прилавки позволяют красиво расположить товар, продемонстрировать его качества, увлечь и соблазнить посетителя на покупку. Оборудование для магазинов служит для эффективной организации торгового процесса, помогает оптимизировать рабочее место продавцов.

В супермаркетах и больших магазинах витрины и прилавки предназначены для зонирования пространства, направления потока посетителей.

Магазинное оборудование нередко является элементом дизайна магазина, позволяет красиво и красочно украсить интерьер. Так, стеклянные витрины, особенно с подсветкой выглядят празднично, торжественно, а товар в них манит покупателей купить его.

Виды торгового оборудования от магазина VitrinaBu

Торговое оборудование необходимо для любого заведения, будь то продовольственный или промтоварный магазин. Исходя из вида продаваемой продукции, целей и функциональности, выбирают оборудование для торговли. Оно отличается видовым многообразием:

Прилавки. К этой категории относится вид мебели, необходимой для работы продавца. Прилавок может быть полностью закрытым, представляя собой рабочий торговый стол или же иметь частичное остекление и полки для демонстрации товара.

Витрины. Необходимы для демонстрации и хранения товара. Могут быть стеклянными, с морозильной камерой, закрытыми и открытыми, с подсветкой или без. Стеклянные витрины часто размещают в бутиках, ювелирных и кожгалантерейных магазинах. Красиво размещенный в них товар, особенно, если это витрина с зеркалом, увеличивает покупательский интерес.

Стеллажи. Это открытые конструкции с полками, на которых будет расположен товар. В зависимости от целей использования их изготавливают для промышленных товаров и продуктовых. В последнем случае стеллажи должны отвечать ряду определенных условий относительно гигиеничности и экологичности.

Весы торговые. Необходимы для продуктовых магазинов для точного взвешивания товара. Могут иметь различный набор функций, начиная от определения веса товара и расчета окончательной суммы, закачивая печатанием штрих-кодов.

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