Россияне стали активнее брать кредиты в валюте

09 Марта 2017 года, 11:13

РОССИЯ/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Россияне стали чаще брать кредиты в валюте, об этом свидетельствуют данные «Известий». В январе 2017 года по сравнению объем выданных валютных кредитов увеличился на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За первый месяц 2017 года россияне взяли взаймы в иностранной валюте чуть более 8 млрд рублей — данные содержатся в статистике ЦБ по размещенным средствам в региональном разрезе. В первом месяце 2016 года этот показатель был существенно ниже — более 5,5 млрд рублей.

В Москве, на которую традиционно приходилась наибольшая доля валютных кредитов, рост составил 32%, но наиболее высокие темпы роста популярности таких займов отмечаются в Поволжском и Уральском федеральных округах. Например, на Урале объем заимствований в валюте увеличился в 6,6 раз, в Поволжье — более чем в 5 раз, а в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — примерно вдвое.

Эксперты объясняют это явление эффектом низкой базы, а также укреплением рубля.

Фото: Twitter