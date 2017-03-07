Судно связи «Виктор Леонов» зашло в порт Гавану

КУБА/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - Судно связи Северного флота «Виктор Леонов» 7 марта зашло в столицу Кубы Гавану. Корабль покинет кубинский порт в конце этой недели после пополнения запасов.
«Судно пробудет в гаванском порту трое суток, после чего продолжит выполнение задач по обеспечению связи в Западной Атлантике», - сообщил ТАСС представитель командного состава корабля.
«Виктор Леонов» вышел в морской поход в конце 2016 года из Североморска. Возвращение корабля ожидается в мае 2017 года.
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС