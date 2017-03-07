Центральные электрические сети Колэнерго отмечают 80-летие со дня основания

09 Марта 2017 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - Сегодня исполняется восемь десятилетий со дня образования Центральных электрических сетей – производственного отделения филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»).

Производственное отделение «Центральные электрические сети» «Колэнерго» было образовано 9 марта 1937 года. В настоящее время в зоне ответственности Центральных электрических сетей находится 52 подстанции и распределительных устройства, из них 46 подстанций напряжением 110-150 кВ и 6 - напряжением 35 кВ. Также на балансе предприятия находятся 102 трансформаторные подстанции.

Суммарная установленная мощность подстанций 2164 МВА.

Протяженность высоковольтных линий электропередачи по трассе составляет 2524,6 км. Распределительные линии электропередачи 0,4-6-10 кВ составляют 419,2 км, из них кабельных –209 км.

Многие промышленные гиганты Мурманской области снабжаются электроэнергией посредством Центральных электрических сетей. Это Кандалакшский алюминиевый завод, Оленегорский и Ковдорский горно-обогатительные комбинаты, АО «Апатит», комбинат «Североникель» Кольской ГМК.

«В год основания ЦЭС в 1937 году объектами обслуживания была одна подстанция 35-110 кВ, две ПС 35кВ и линии электропередачи 35-110 кВ общей протяженностью 93,5 км. За восемь десятков Центральные сети превратились в крупный электроэнергетический комплекс. Здесь трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу, своей профессии. Особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам, многие из которых являются родоначальниками трудовых династий. В этот знаменательный день желаю всем сотрудникам спокойной безаварийной работы на благо жителей Мурманской области, исполнения всех планов и надежд, благополучия, крепкого здоровья», - поздравил коллектив директор Центральных электрических сетей Ренат Ишмухаметов.