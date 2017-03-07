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Главная » НОВОСТИ » Виновные в крушении Ту-134 под Петрозаводском амнистированы
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 11:51

Виновные в крушении Ту-134 под Петрозаводском амнистированы


ПЕТРОЗАВОДСК/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Прионежский районный суд Петрозаводска вынес приговор должностным лицам по уголовному делу о катастрофе самолета Ту-134А под Петрозаводском. Напомним, что трагедия произошла в июне 2011 года, в результате крушения погибло 47 человек.

Как сообщает «Губернiя Daily», судья зачитывала приговор в течение двух дней, при этом сам судебный процесс длился полтора года. На скамье подсудимых оказались начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский, которого обвинили в халатности, а также бывший замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Владимир Шкарупа и бывший и. о. начальника метеостанции аэропорта Владимир Пронин, которые обвинялись в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По версии следствия, одной из причин крушения самолета стала незаконная сертификация метеорологической деятельности аэродрома, оснащенного непригодным к эксплуатации метеоборудованием – в этом, по мнению обвинения, виновен Войтовский.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет, однако, сообщал, что причиной крушения стало непринятие решения об уходе на второй круг, а способствующим фактором являлась легкая степень опьянения штурмана. Другими факторами, способствовавшими катастрофе, стали неправильный прогноз погоды с 18:00 мск 20 июня по 3:00 мск 21 июня, а также «несоответствие переданных экипажу за 30 и за 10 минут до посадки данных о погоде на аэродроме Петрозаводск фактической погоде». Еще одним фактором стало неиспользование экипажем показаний автоматического радиокомпаса и других приборов для комплексного контроля положения самолета на предпосадочной прямой, говорилось в официальном сообщении комитета.

Сообщается, что гособвинение запросило для подсудимых от 5 до 6 лет колонии-поселения. С требованиями обвинения не согласна адвокат Войтовского. По мнению защиты, текст приговора повторяет версию следствия без учёта показаний летчиков-экспертов, фигурировавших в деле в качестве свидетелей.

Кроме того, по мнению адвоката, прямую связь между непроверенными метеорологическими приборами на аэродроме и крушением лайнера провести нельзя.

«Если в день трагедии в Бесовце (название аэропорта в Петрозаводскеприм. ред.) была слоистая облачность и сильный туман, то, как бы ни был неточен прибор, он все равно показал бы наличие этих метеоусловий», считает адвокат. Она также отметила, что в случае невозможности посадки экипаж должен был уйти на второй круг, однако суд посчитал виновными не пилотов, а сотрудников аэропорта и Росавиации.

Районный суд в итоге установил, что вина подсудимых доказана, однако ограничился сроком в 5 лет условно. Впрочем, сообщается, что судимость с обвиняемых была снята в зале суда, так как они были амнистированы.

Сообщается, что иски родственников погибших суд оставил без удовлетворения, однако с подсудимых были взысканы издержки в объеме 200 тысяч рублей с каждого за проезд и проживание потерпевших в Петрозаводске.

Решение суда может быть обжаловано в срок до 10 дней, однако сторона защиты еще не приняла решение о подаче апелляции.

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