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Главная » НОВОСТИ » Избыток производства электроэнергии в Мурманской области составляет почти 40%
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 12:10

Избыток производства электроэнергии в Мурманской области составляет почти 40%


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - Как следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Рейтинг по материалам АО «Системный оператор ЕЭС», в 2016 году 50 российских регионов произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем ее потребили. Самым энергодефицитным регионом в 2016 году, как и годом ранее, стал Московский энергорегион, где потребление превысило собственное производство на 31 млрд кВтч. Самым энергодостаточным регионом по итогам 2016 года стала Саратовская область, где производство собственной электроэнергии превысило ее потребление на 29,8 млрд кВтч.

Мурманская область в рейтинге энергодостаточности оказалась на 15 месте, где производство превышает потребление на 38,8%. Объём избыточной электроэнергии по итогам 2016 года составил 4,78 млрд кВтч.

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