Кому в кризис жить хорошо

09 Марта 2017 года, 12:25

РОССИЯ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Более половины населения считают, что ситуация в экономике России ухудшилась. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС, которые приводят «Ведомости». Стабилизацию заметили 40,9% опрошенных, а улучшение – всего 3,7%.

По понятным причинам, оценка экономической ситуации зависит от того, чем занимается человек. Например, среди работников различных отраслей промышленности почти в 1,5 раза больше людей ожидают продолжения кризиса, чем среди госслужащих или сотрудников силовых ведомств. Последние две категории работников называют главными оптимистами в России – около 60% среди них считают, что ситуация стабилизировалась. Лишь среди государственных и муниципальных служащих не нашлось тех, кто наблюдает полномасштабный кризис.

Фото: AP 2017