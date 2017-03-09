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Главная » НОВОСТИ » Вылов рыбы в Северном бассейне составил с начала года 88,4 тысячи тонн
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 13:00

Вылов рыбы в Северном бассейне составил с начала года 88,4 тысячи тонн


РОССИЯ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 9 марта 2017 года составил 896,3 тысяч тонн, что на 27,1 тысяч тонн или на 2,9% меньше уровня прошлого года. Отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних недель.

В Северном бассейне вылов достиг 88,4 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 17,7 тысяч тонн (за счет неблагоприятной метеорологической обстановки). На промысле трески вылов составляет 51,0 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 21,3 тысяч тонн. Вылов пикши составил 32,1 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 2,7 тысяч тонн.

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1.
С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
2.
Штормовые условия и сложная ледовая обстановка повлияли на вылов рыбы в феврале
3.
Вылов российских моряков к середине февраля достиг более 500 тысяч тонн
4.
В январе грузооборот рыбы в Мурманском порту сократился почти на 40%
5.
Вылов рыбы в Северном бассейне достиг 37,4 тысячи тонн
 
 
 
 
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