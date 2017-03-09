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Главная » НОВОСТИ » Врачи предлагают запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 13:16

Врачи предлагают запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями


РОССИЯ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Дети до 18 лет не должны общаться в социальных сетях и иметь там собственные странички. Об этом «Росбалту» рассказала врач-психиатр, заведующая кризисно-профилактическим отделением для детей и подростков Центра «Детская психиатрия» им. Мнухина Валентина Яковенко.

По мнению специалиста, запрет на социальные сети позволить обезопасить детей в том числе от вовлечения в суицидальные сообщества.

«Я бы предложила на государственном уровне запретить детям до 18 лет общаться в социальных сетях и иметь свои страницы, как мы запретили детям после 22 часов находиться на улице без надзора взрослых, запретили продавать им алкоголь и табачные изделия», - отметила Яковенко.

По мнению психиатра, активное пользование соцсетями приводит к социальной некомпетентности детей и к растущей Интернет-зависимости, в результате чего дети не могут выстраивать отношений в реальной жизни.

«В виртуальном пространстве проблем очень много - и использование детей в порнографии, и шантаж, и троллинг», - говорит Яковенко.

Инициативу психиатра поддерживает и представитель ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Раиса Грачева. По мнению Грачевой, чрезмерное погружение ребёнка в Интернет может привести к трагическим последствиям.

Фото: DddShops.com

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