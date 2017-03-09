Главный федеральный инспектор Андрей Калинин покинул Мурманскую область

09 Марта 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин покинул свой пост, о чём «Би-порту» стало известно. По информации агентства, Калинин вернулся в Псковскую область, где 7 марта был представлен в должности главного федерального инспектора. Ранее он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ.

Об отставке Андрея Калинина, который работал в регионе с мая 2016 года, впервые заговорили около месяца назад. В феврале ожидался визит полномочного представителя президента по СЗФО Николая Цуканова. Предполагалось, что он представит нового главного федерального инспектора. Однако визит по неизвестным причинам не состоялся.

Сейчас за регионом «присматривает» федеральный инспектор (без приставки «главный») Андрей Бодягин. Без главных федеральных инспекторов в настоящий момент также пребывают Калининградская область и Республика Карелия.