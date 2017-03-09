Проблемы сотрудничества в Арктике обсудят на встрече Арктического совета

09 Марта 2017 года, 13:55

МИР/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – На Аляске открылась встреча старших должностных лиц Арктического совета, а также представителей коренных народов Севера.

Как сообщил ТАСС представитель секретариата Арктического совета Том Фрайс, участники форума в течение двух дней обсудят вопросы сотрудничества в области научных исследований, телекоммуникаций, здравоохранения и экономики арктического региона. Кроме того, предметом обсуждения станут использование возобновляемых источников энергии, создание охраняемых природных зон, вопросы судоходства, защита от разлива нефти и загрязнения территорий химическими веществами, сохранение биоразнообразия, а также состояние слоя вечной мерзлоты.

Итоги обсуждений подведет на пресс-конференции 10 марта посол Дэвид Балтон, являющийся старшим должностным лицом США в Арктическом Совете.

По словам Фрайса, встреча подготовит почву для заседания глав внешнеполитических ведомств восьми государств, которое состоится 11 мая. В рамках встречи полномочия председателя Арктического совета перейдут от США к Финляндии. Страна также представит на заседании ключевые положения своей программы действий на 2017-2019 годы, приоритетные направления которой были заслушаны в ходе заседания Рабочей группы Арктического совета по Программе защиты арктической морской среды, которое состоялось в Копенгагене в феврале.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. В состав совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, в работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичин, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.