Мемориальную доску в честь Зои Космодемьянской установят в Мурманске

МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске обсудили установку памятной мемориальной доски, увековечивающей память Героя Советского Союза – Зои Космодемьянской. Совещание по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны прошло в региональном отделении партии «Единая Россия».
Кроме того, планируется провести конкурс литературных работ, посвященный воинам, выполнявшим интернациональный долг за пределами РФ, среди учащихся школ Мурманска и Мурманской области.
«Еще одно интересное мероприятие – телемост между городами-героями Мурманском и Севастополем, на который мы планируем пригласить ветеранов, офицеров запаса, учащихся кадетских классов. Предварительная договоренность о проведении телемоста в Севастополе есть», - рассказал депутат мурманского горсовета Михаил Белошеев.