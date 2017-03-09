Корпорация развития Мурманской области планирует выйти на стабильную прибыль

09 Марта 2017 года, 14:39

МУРМАНСК/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Корпорация развития Мурманской области завершила стадию становления и готова работать на полную мощность. Об этом в рамках пресс-конференции заявил генеральный директор Корпорации развития Алексей Барышкин.

«Первую стадию – организационную, стадию становления Корпорация прошла. Мы готовы работать дальше, переходить на следующую стадию», - рассказал Барышкин.

По словам Барышкина, дальнейшими направлениями развития Корпорации станут реализация большего количества направлений работы, совершенствование внутренних процессов, повышение качества обслуживания.

«Мы должны начать выходить на стабильную прибыльность, и главное – повышать уровень и объемы тех проектов, с которыми мы работаем», - подчеркнул Барышкин.

Ранее первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин раскритиковал отчет Барышкина о результатах и основных направлениях деятельности Корпорации развития Мурманской области. Отчет был представлен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Тюкавин обвинил Барышкина в отсутствии прибыли у организации, которая функционирует с 2014 года. Кроме того, Вопросы у вице-губернатора вызвало также отсутствие в портфеле организации крупных инвестиционных проектов.