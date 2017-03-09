Мурманская область заняла 13 место в экологическом рейтинге российских регионов

09 Марта 2017 года, 15:54

РОССИЯ/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2016-2017.

Отмечается, что при составлении экологического рейтинга субъектов оценивалось состояние атмосферы, воды и почвы, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов.

По данным исследования, лучшая экологическая обстановка наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Республике Алтай и Алтайском крае. Худшими признаны Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, а также Еврейская автономная область и Республика Бурятия. Кроме того, Красноярск был объявлен «зоной экологического бедствия».

Мурманская область находится на 13 месте рейтинга, поднявшись на две позиции по сравнению с результатами прошлой зимы. Напомним, что Мурманская область вошла в число 25 регионов, где будет применяться современная система по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. В этом году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,25 млрд рублей.