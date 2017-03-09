Областные депутаты встретились с датскими парламентариями

09 Марта 2017 года, 16:14

МУРМАНСК/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной Думы встретились с делегацией Постоянного Комитета по внешней политике Парламента Дании

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, делегация во главе с Председателем Комитета по внешней политике Парламента Дании г-ном Сёреном Эсперсеном прибыла в Мурманск в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. Тема визита: развитие Арктического региона, инфраструктуры, защита окружающей среды в Арктике.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил важность сохранения межпарламентских контактов.

«Мурманская область – Арктический субъект Российской Федерации. Дания является прибрежным арктическим государством, членом Арктического Совета. Мы заинтересованы, чтобы Арктика была мирным, процветающим регионом, с хорошей экологией, регионом, где царит взаимопонимание между соседями. Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет содействовать укреплению контактов между Мурманской областью и Данией на благо наших жителей», - отметил Дубовой.

Председатель Комитета г-н Сёрен Эсперсен также подчеркнул важность поддержания международных связей в Арктике.

«Мы видим, что существует сильная политическая воля между арктическими державами развивать дальнейшее сотрудничество», - заявил Эсперсен.

В рамках встречи представители Мурманской областной Думы рассказали датским коллегам об особенностях региона, полномочиях и основных направлениях деятельности областного парламента, а также обсудили проблемы изменения климата, полномочия региона и федерального центра в части налоговой политики и вопросы утилизации ядерных отходов.