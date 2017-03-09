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Главная » НОВОСТИ » Почти 150 тысяч российских иммигрантов вернулись на Родину в 2016 году
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 19:00

Почти 150 тысяч российских иммигрантов вернулись на Родину в 2016 году


МИР/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Около 150 тысяч соотечественников вернулись в Россию из-за рубежа в 2016 году, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД РФ. Отмечается, что благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников домой возвращается всё больше россиян, при этом речь идет не только о тех, кто проживает в СНГ, но и о тех, кто переехал в Евросоюз. Так, из европейских стран в прошлом году обратно переехали около 30 тыс. россиян.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев отметил, что изменение на Западе отношения к Москве — очевидный фактор, подталкивающий соотечественников к возвращению на родину.

«Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину», - пояснил Косачев.

Отношение к России фактически разделило европейскую политическую сцену и общество в целом на два лагеря. При поддержке антироссийской пропаганды со стороны западных СМИ и политиков у большинства жителей сформировалось негативное мнение о стране. В оппозиции осталось меньшинство, которое пытается отстаивать доброе имя Москвы.

Кроме того, россияне сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. К примеру, в прибалтийских странах был принят ряд законов, которые ограничивают возможности русскоязычного населения: в 2015 году в Латвии запретили разговаривать по-русски на рабочих местах. Подобные трудности испытывают и россияне, живущие в других странах Европы, даже если там отсутствуют подобные законы.

Россияне, переехавшие в Европу, также теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности, занимать низкооплачиваемые позиции. Они не способны конкурировать с местными гражданами из-за неполноценного владения местным языком, отмечают вернувшиеся соотечественники.

По данным МВД РФ, 146 585 соотечественников вернулись на родину в 2016 году. Как отмечают эксперты, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Кроме того, одним из ключевых факторов эксперты считают неспособность западных властей эффективно интегрировать русскоязычное население. Соотечественники, живущие не только в странах с явно антироссийски настроенной политической элитой, но и, казалось бы, в дружественных государствах, таких как Чехия или Словакия, отмечают серьезное давление на них со стороны властей и СМИ. Эксперты отмечают, что если политическая обстановка в мире в скором времени не изменится, россияне продолжат массово возвращаться на Родину.

Фото: depositphotos.com

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