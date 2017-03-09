Владимир Путин призвал МВД бороться с хамством на дорогах

09 Марта 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Министерство внутренних дел должно активнее сотрудничать с представителями гражданского общества для пресечения хамства на дорогах и других нарушений, а также в целом в сфере профилактики преступности.

Об этом на заседании коллегии ведомства заявил президент России Владимир Путин.

«Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона, здесь важна принципиальная позиция всего общества, поэтому прошу [МВД] активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами», - подчеркнул президент.

По мнению Путина, это должно касаться не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности и коррупции, а также сферы работы с людьми, которые могут быть втянуты в криминал, и других значимых, острых вопросов.

Кроме того, президент указал на важность последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах путём внедрения новых технологий безопасности, а также применяя современные средства фиксации нарушений и отлаживая механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом и другими ведомствами.

Глава МВД России Колокольцев в своём докладе отметил, что количество ДТП снизилось, а ситуация на дорогах улучшилась.

«Ситуация на дорогах улучшилась, о чем свидетельствует сокращение числа ДТП, а также раненых и погибших в них. Это является продолжением устойчивой положительной динамики - начиная с 2013 года, смертность на российских дорогах снизилась более чем на четверть», - отметил Колокольцев.

По словам Колокольцева, с помощью систем автоматической фото- и видеофиксации было выявлено 61 млн административных правонарушений в области дорожного движения.

Фото: kremlin.ru