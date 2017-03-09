В ответ на размещение ПРО НАТО в Норвегии Россия будет совершенствовать ядерные силы

09 Марта 2017 года, 17:30

НОРВЕГИЯ/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Посольство России в Норвегии опубликовало в газете «Дагбладет» официальный комментарий в связи с проработкой Норвегией и США параметров норвежского вклада в противоракетную оборону НАТО.

По мнению российских дипломатов, действия США и НАТО могут привести не только к проблемам на Севере, но и подрыву стратегической стабильности с катастрофическими последствиями для безопасности как в Европе, так и во всем мире.

«Развертывание стратегических противоракетных средств глобальной ПРО потенциально может поставить под угрозу эффективность российских стратегических ядерных сил как средства сдерживания. Дальнейшее совершенствование средств ПРО, наращивание их числа и приближение к российским границам лишь усугубляет ситуацию. Это чревато серьезным подрывом стратегической стабильности, а значит - приданием менее устойчивого и более непредсказуемого характера всей системе международных отношений», - отмечается в сообщении посольства.

По мнению дипломатов, изменения ситуации в области противоракетной обороны может стать причиной для выхода России из российско-американского Договора о стратегических наступательных сооружениях (ДСНВ), который был подписан в 2010 году. В преамбуле договора заложен тезис о наличии взаимосвязи между стратегическими наступательными вооружениями и стратегическими оборонительными вооружениями, а также о возрастающей важности этой взаимосвязи в процессе сокращения стратегических ядерных вооружений.

«При подписании договора российская сторона сделала заявление, что новый ДСНВ может действовать и быть жизнеспособным только в условиях, когда нет качественного и количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны США», - считают в посольстве.

Дипломаты также говорят о недопущении милитаризации Арктики, однако в случае размещения в регионе элементов ПРО НАТО Норвегия будет играть роль «натовского форпоста», направленного против России.

«Поскольку США/НАТО/Норвегия не хотят решать этот вопрос дипломатическим, переговорным путём, то остается только военно-технический ответ. Россия вынуждена совершенствовать стратегические ядерные силы, которые будут в состоянии преодолевать любые системы ПРО. Россия не представляет угрозы для Норвегии, но будет выстраивать свое военное планирование, исходя из реальных рисков», - заявляют дипломаты.

Фото: В. Кузьмин