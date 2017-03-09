Представители крупного китайского холдинга посетили Мурманскую область

09 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – Делегация крупной китайской холдинговой компании «Поли Интернэшнл» во главе с президентом компании Ван Линем посетила Мурманскую область в ходе рабочей поездки. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, делегация совершила поездку по Кольскому заливу, в ходе которой ознакомилась с инфраструктурой Мурманского порта и инвестиционными перспективами западного берега залива в связи с реализацией комплексного проекта развития Мурманского транспортного узла.

По итогам поездки состоялось совещание, в ходе которого первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин ознакомил представителей китайского холдинга с социально-экономическим положением Мурманской области, а также сообщил о крупных инвестиционных проектах, которые готовятся к реализации в регионе.

По словам Тюкавина, китайская делегация проявила интерес к широкому сотрудничеству за рамками проекта строительства угольного терминала.

«Спектр интересов китайской стороны очень широк. Мы договорились о том, что будем готовить соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и компанией «Поли Интернэшнл», чтобы в ближайшее время его подписать», – отметил Тюкавин.