Мурманск: прогноз отключений на 10 марта

09 Марта 2017 года, 21:25

МУРМАНСК/ 9 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 9 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 10 МАРТА – ул. Беринга, 1, 3, 9

пр. Кольский, 166

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.