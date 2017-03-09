В Мурманской области ожидается до -7 градусов

10 Марта 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ - 10-11 марта погоду Кольского полуострова будет определять область пониженного атмосферного давления. В этот период в нашем регионе будет преобладать облачная погода с температурным фоном около климатической нормы.

По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -2-7 градусов. Гололедица.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -3 градуса, ветер юго-западный 1 м/с.