Около 200 млн рублей будет направлено на формирование комфортной среды в Мурманской области

10 Марта 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – 10 марта министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан проведет видеоселекторное совещание с руководством муниципальных образований региона о ходе реализации приоритетного проекта по формированию современной городской среды. Проект направлен на создание в городах безбарьерной инфраструктуры, доступной всем категориям граждан.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации из федерального бюджета на указанные цели Мурманская область получит 115 млн рублей. Треть этих средств будет направлена на благоустройство общественных территорий, остальное – на благоустройство дворовых территорий. Объём собственных средств, вложенных региональным бюджетом в реализацию проекта, составит 104,4 млн рублей.

В 2017 году в финансирование получат уже готовые и проработанные проекты, имеющие всю необходимую проектно-сметную и техническую документации. В последующем к реализации будут приниматься общественные инициативы.