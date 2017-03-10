Губернатору Мурманской области Марине Ковтун – 55 лет

10 Марта 2017 года, 10:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – 10 марта свой 55-летний юбилей отмечает одна из немногих женщин-руководителей регионов губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Марина Ковтун родилась 10 марта 1962 года в Мурманске в семье тралмейстера Василия Козлова. Окончила Пензенский техникум советской торговли им.50-летия ВЛКСМ, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (Москва), Северо-Западную академию государственной службы (специальность «Государственное и муниципальное управление»).

Работала в администрации Мурманской области, Федеральном агентстве по туризму, в Кольской ГМК и в Мурманской областной думе.

В 2012 году Марина Ковтун была назначена губернатором Мурманской области, однако позднее подала в отставку для участия в открытых выборах, в которых победила, набрав 64,69% голосов избирателей.