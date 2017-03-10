Национальный перевозчик Финляндии сегодня отменит более сотни внутренних рейсов

10 Марта 2017 года, 10:16

ХЕЛЬСИНКИ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Финская авиакомпания «Finnair» сегодня отменила более сотни собственных авиарейсов, передаёт агентство Avia.pro. Отмена связана главным образом с проводимой профсоюзом гражданской авиации забастовкой. Отмечается, что отмена затронула порядка 85% рейсов внутри страны, международные рейсы выполняются в соответствии с расписанием.

Профсоюз не исключает повторения забастовки, если руководство перевозчика не сядет за стол переговоров. В частности, профсоюзы напоминают, что в случае отказа от переговоров, «Finnair» ожидает 48-часовая акция протеста, намеченная на 1-2 апреля текущего года.

Национальный перевозчик Финляндии «Finnair» на протяжении многих лет признаётся одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Кроме того, в прошлом году эксперты международной Warwick Business School признали «Finnair» самой экологичной авиакомпанией в мире за последние семь лет.