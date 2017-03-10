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Главная » НОВОСТИ » Колэнерго инициировало закрытие сайтов, информирующих о способах хищения электроэнергии
 
 
 
 
10 Марта 2017 года, 10:31

Колэнерго инициировало закрытие сайтов, информирующих о способах хищения электроэнергии


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ - Служба безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») инициировала проверку трех сайтов, содержащих информацию с инструкциями о способах хищения электроэнергии.

Интернет-ресурсы распространяли материалы о способах незаконной корректировки показаний счетчиков потребления электроэнергии и ряд действий по неучтенному потреблению электроэнергии.

По данному факту прокурор Кольского района направил исковое заявление в Кольский районный суд Мурманской области. В ходе судебного заседания требования удовлетворены в полном объеме. Информация, размещённая на указанных сайтах, признана запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Обо всех замеченных нарушениях, о фактах безучетного и бездоговорного потребления, повреждениях электрооборудования убедительная просьба сообщать по телефону доверия Колэнерго (815-2) 64-90-44 или по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

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