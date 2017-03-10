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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области пройдут антитеррористические учения
 
 
 
 
10 Марта 2017 года, 10:55

В Мурманской области пройдут антитеррористические учения


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – В соответствии с планом антитеррористических учений Национального антитеррористического комитета в середине марта 217 года на территории региона пройдут учения по пресечению терактов. В них будут задействованы Управление ФСБ России по Мурманской области и Северному флоту, а также сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие состоится на военном объекте по плану «Арсенал».

«По замыслу мероприятия на территории одной из войсковых частей Северного флота планируется отработать задачи по пресечению условного террористического акта со стороны диверсионной группы и ликвидации последствий действий террористов. Целью учений является проверка уровня подготовки подразделений антитеррора и Северного флота», – сообщили «Би-порту» в УФСБ по СФ.

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