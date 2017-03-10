В Мурманской области похоронили польские яблоки и турецкие томаты

КАНДАЛАКША/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше выявлена запрещённая к ввозу на территорию России плодоовощная продукция. Продукция поступила на склады местным индивидуальным предпринимателям.
Так в ходе проверки были выявлены 25 килограмм польских яблок, 5,8 кг томатов и 15 кг томатов черри производства Турции.
Указанная продукция была снята с реализации, изъята у собственника и уничтожена методом механического воздействия и закапывания в грунт на городской свалке на территории ООО «Кандалакшская перерабатывающая компания».
Фото: ©Global Look Press