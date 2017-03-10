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Главная » НОВОСТИ » СМИ назвали причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»
 
 
 
 
10 Марта 2017 года, 11:10

СМИ назвали причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»


МИР/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Причиной крушения двух палубных истребителей Миг-29К и Су-33 на авианосце «Адмирал Кузнецов» стал обрыв троса аэрофинишера. Как сообщил источник «РИА Новости», к самолетам никаких нареканий нет.

Ранее сообщалось, что причиной аварии МИГ-29 в Средиземном море стало отключение двигателей. Перед неудачной посадкой самолету пришлось уйти на второй круг из-за обрыва тросов авиафинишера на палубе «Адмирала Кузнецова».

«В случае с потерей Миг-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе, но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может», – рассказал собеседник агентства.

Данная версия подтверждает информацию «Коммерсанта», однако истинные причины обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.

Напомним, истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы «Кузнецова» при посадке после выполнения боевой задачи в Сирии. Инцидент произошел четвертого декабря 2016 года.

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