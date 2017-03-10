10 Марта 2017 года, 11:36

РОССИЯ/ 10 марта /БИ-ПОРТ –Tele2 впервые обогнал «ВымпелКом» по количеству базовых станций сотовой связи – в минувшем году у Tele2 было построено 102,7 тысяч базовыхстанций, а у «ВымпелКома» – 102 тысячи. Такие данные Роскомнадзора приводит «ComNews». Лидером по количеству базовых станций сотовой связи стал «МегаФон» (175,7 тысяч станций), второе место досталось МТС – на счету оператора 139,6 тысяч базовых станций, введённых в эксплуатацию в прошлом году.

Аналитики связывают результаты Tele2 с бурным строительством сетей 3G и LTE в России, в частности в Москве. Эксперты прогнозируют, что стадия активного роста Tele2 может продолжиться до 2019 года.

В пресс-службе «ВымпелКома», однако, количество базовых станций не считают фактором, определяющим качество связи.

«Эффективное использование нижнего диапазона спектра и принципов «умного» планирования дает возможность конкурентоспособного сервиса при меньших инвестициях», - подчеркнула пресс-секретарь компании.

В Tele2 полагают, что компания обогнала «ВымпелКом» по количеству базовых станций еще в первом полугодии 2016 года, в этом же году Tele2 запустил 4G-сети в 10 регионах страны. Эксперты полагают, что Tele2 продолжит делать ставку на региональный рынок.

«Триумфального вторжения в Москву не получилось, так как здесь надо удивлять не низкой ценой, а качеством. Поэтому Tele2 сейчас наверстывает упущенное, стараясь компенсировать отсутствие частот GSM в Москве строительством сетей нового поколения. Полагаю, что стадия активного роста может продолжиться до 2019 года», - считает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

Аналитики также полагают, что разрыв между «ВымпелКомом» и Tele2 будет увеличиваться, поскольку Tele2 продолжает активно инвестировать в сеть, однако темпы роста количества базовых станций в 2017 г. в целом будут снижаться в связи с планируемым сокращением инвестиций в развитие сетей.