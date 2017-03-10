Гвоздики, лук и капусту разрешили ввозить из Турции

10 Марта 2017 года, 11:48

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Постановлением правительства РФ внесены изменения в перечень товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию. Документ подписан Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте правительства.

Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.

С 1 января 2016 года Россия запретила ввоз из Турции апельсинов и мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов, персиков, включая нектарины, слив и терна, земляники и клубники, томатов, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты, брокколи, огурцов и корнишонов. Также под эмбарго попали тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики.

Фото: Twitter