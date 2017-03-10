Атомные ледоколы обеспечили проводку крупнотоннажного балкера NORDIC BOTHNIA

10 Марта 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ - Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил ледокольную проводку крупнотоннажного судна NORDIC BOTHNIA с высококачественным антрацитом. Работа выполнена в рамках договора ФГУП «Атомфлот» с ООО «Арктическая горная компания».

«Этот проект с участием Росатомфлота становится еще одним важным шагом на пути развития Арктики и судоходства в акватории Северного морского пути, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. – Для экспорта угля с полуострова Таймыр под проводкой атомных ледоколов планируется использовать суда ледового класса Arc4 дедвейтом от 75 тыс. тонн и выше».

Основную работу в обеспечении безопасной ледокольной балкера выполнил атомный ледокол «Вайгач». 15 февраля экипаж атомного ледокола осуществил безопасную постановку судна к причалу «Арктической горной компании» в районе полуострова Чайка. 10 марта в районе мыса Желания атомный ледокол завершил ледокольное обеспечение NORDIC BOTHNIA, и крупнотоннажный балкер самостоятельно продолжил движение в один из портов Нидерландов.