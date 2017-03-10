Военные Северного флота вышли на финишную прямую подготовки к Армейским играм

10 Марта 2017 года, 12:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – Военнослужащие Северного флота продолжают подготовку к Армейским международным играм, которые пройдут летом 2017 года. На полигонах Печенского района совершенствуются различные навыки личного состава. Подготовка подразделений осуществляется поэтапно, так, под руководством командира разведывательной роты Вадима Стадниченко отрабатываются элементы стрельбы в движении по грудной мишени.

Тренировки начались еще в декабре 2016 года. Первый этап отбора был завершен в феврале, и те, кто прошел его успешно, смогли выйти на этап выполнения конкретных практических задач. Напомним, что всего Северный флот планирует принять участие в 26 номинациях международных состязаний. Среди них – «Мастера артиллерийского огня», «Танковый биатлон», «Отличники войсковой разведки».

«Цель учения на данном полигоне – подготовить отделения для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки». В настоящий момент перед ними поставлена задача – напасть на объект противника, захватить пленного и документы, которые могут быть при нем для получения разведывательных данных», – сообщил журналистам командир разведывательного батальона Алексей Хворостянов.

К учениям допущены военные из двух отделений, которые были сформированы из сводной роты. Одним из таких стал сержант Сергей Потапов, который в своё время был призван на срочную службу из Владимирской области.

«Для меня все эти учения в радость, периодически мы выезжаем на полуостров Рыбачий, вообще командировки для нас привычны. Служу здесь уже пятый год и планирую подписать еще один контракт. К разведбату предъявляются более жесткие требования, чем к остальным. Например, мы сдаем марш-бросок на 10 километров с экипировкой, когда другие сдают три километра», – рассказал Потапов.

Для представления России в «Танковом биатлоне» отобраны лучшие: из батальонов было сформировано 12 штатных экипажей, среди них началось соревнование, которое выделило три команды, показавшие отличительные результаты. Состав уже проходит тренировки на полигоне, маршрут которого составляет пять километров. На нем происходит преодоление препятствий, которые предусмотрены правилами армейских игр – «колейный мост», «косогор», «противотанковый ров», «змейка». Особенностью подготовки танкистов Северного флота стало то, что маневрирование приходится отрабатывать в условиях снежного покрова: толщина на отдельных участках трассы достигает 200 сантиметров.

Отметим, что в 2013 году военнослужащие Северного флота в смешанных экипажах заняли первое место на международном этапе. В мае этого года их ждет этап соревнований между округами.

Фоторепортаж с учений можно посмотреть здесь.