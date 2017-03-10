Мурманские дворы продолжают очищать от снега

10 Марта 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 10 марта /БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается работа по контролю деятельности управляющих компаний. Как сообщают в городской администрации, особое внимание специалисты управлений округов уделяют вывозу снега с дворовых территорий, чтобы предотвратить их подтопление.

9 марта работы по вывозу снега проходили во дворе дома №26 по улице Зои Космодемьянской. Несколько единиц дорожной техники освободили дворовую территорию от ранее складированного снега.

«В целях подготовки к паводковым мероприятиям в адрес управляющей компании было направлено предписание, результаты устранения которого мы можем увидеть сейчас. С начала марта при инспектировании дворовых территорий большое внимание уделяется несанкционированному складированию снега, а также выявлению наледи на кровлях и конструктивных элементах зданий», - отметил начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского округа Игорь Корявко.

Кроме того, уже началась подготовка к предстоящему потеплению: на весенний период, для которого характерны частые перепады температур, Управлением дорожного хозяйства дополнительно закуплено около 3 тысяч тонн песка и более 200 тонн соли.

АГМ