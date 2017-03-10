Общественная Палата предложила наказывать за оскорбление чувств патриотов

10 Марта 2017 года, 12:46

РОССИЯ/ 10 марта /БИ-ПОРТ – Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений выступила с инициативой ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии Иосиф Дискин.

По словам Дискина, в ближайшее время предложения будут переданы в Госдуму. В их основе лежит принцип разграничения общественных пространств.

«Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными. В ближайшее время мы будем работать над этим с комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», - отметил Дискин.

Напомним, что в России оскорбление чувств верующих предусматривает административную ответственность, а с 2013 года — и уголовную. По мнению председателя комиссии ОП, следует ввести ответственность и за оскорбление других чувств, например, патриотических. При этом на входах в храмы, музеи, места, «имеющие национальное или патриотическое значение», должны размещаться предупреждения о том, что нарушение правил поведения в них карается по Административному кодексу, а в отдельных случаях — и по Уголовному. Дискин считает, что таким же образом должны быть защищены от надругательств и культурные пространства, даже если там проходят постановки, которые кому-то не нравятся.

«Понятие «оскорбление религиозных чувств» не должно касаться содержания спектакля. Не нравится постановка — протестуй у входа в музей. Памятники истории и культуры должны быть защищены законом. Хулиганство в музее, не говоря уже о порче музейных ценностей, недопустимо», - говорит Дискин.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планируют обсудить предложения Общественной палаты, однако отметили, что к идее введения новых наказаний относятся с осторожностью.

«Нужно определить объекты регулирования. Мы слишком увлеклись ужесточением наказаний в Административном и Уголовном кодексах. Нужна система не только наказаний, но и стимулирования. Ужесточением мы не достигнем желаемых целей», - считает председатель комитета Сергей Гаврилов. Другие члены комитета, однако, не видят необходимости добавлять новые нормы к уже существующим.

Фото: Twitter